In occasione dei 50 anni di sacerdozio di Papa Francesco, ecco il sondaggio di Notizie.it che analizza l'opinione degli italiani sul suo pontificato.

Nella giornata in cui Papa Francesco ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio Notizie.it ha voluto analizzare l’opinione degli italiani sull’operato del pontefice più discusso degli ultimi decenni. Spesse volte infatti, Jorge Mario Bergoglio è finito nel mirino dei cosiddetti sovranisti per le sue politiche a favore degli immigrati e degli stranieri che sovente ricoprono il ruolo di ultimi della società. Critiche che purtroppo in Italia hanno nel tempo minato la sua figura di leader del mondo cristiano, rendendola sempre più divisiva; vediamo dunque quali sono i risultati del sondaggio che Notizie.it ha deciso di svolgere in merito.



Papa Francesco: il sondaggio di Notizie.it

Attraverso un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Facebook, abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria opinione circa il pontificato di Papa Francesco.

Al quesito posto dal sondaggio “Bergoglio compie 50 anni di sacerdozio: per voi è un buon papa?” la maggioranza dei votanti si è detta soddisfatta dell’operato del pontefice. Su 7.557 voti conteggiati alle ore 23 del 13 dicembre, il 59% si è infatti espresso positivamente nei confronti di Papa Bergoglio, mentre il restante 41% ritiene deleterie le azioni del Papa, accusandolo principalmente di occuparsi troppo di politica.





I 50 anni di sacerdozio

L’allora Jorge Mario Bergoglio venne ordinato sacerdote il 13 dicembre del 1969 per mano dell’arcivescovo di Cordoba Ramòn Josè Castellano, anche se come ha ricordato il pontefice la vocazione sacerdotale arrivo come un fulmine a ciel sereno il 21 settembre del 1953: “Credo nella mia storia, permeata dallo sguardo benevolo di Dio, che nel primo giorno di primavera, il 21 settembre, mi è venuto incontro e mi ha invitato a seguirlo”.

Da quel giorno, Bergoglio scalò in breve tempo tutti i vertici della gerarchia cattolica, venendo nominato vescovo il 20 maggio del 1992, creato cardinale il 21 febbraio del 2001 per mano di Giovanni Paolo II ed infine eletto Papa il 13 marzo del 2013, ma rimanendo come ha più volte detto egli stesso un semplice prete giustificandosi così: “Io faccio il prete, e mi piace”.