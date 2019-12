Previsioni meteo 13 dicembre: pioggia, neve e raffiche di vento

Allerta arancione per la Calabria e gialla per altre 7 regioni: le previsioni meteo di venerdì 13 dicembre disegnano un'Italia invasa dal maltempo.

Venerdì 13 dicembre sarà una giornata all’insegna del maltempo stando alle previsioni meteo. La maggior parte delle regioni italiane saranno interessate da pioggia e neve, che in alcuni casi hanno costretto i sindaci alla chiusura delle scuole, come avvenuto a Napoli e Roma.

Previsioni meteo 13 dicembre 2019

Sarà una Santa Lucia caratterizzata da nubi quasi ovunque, a parte qualche sprazzo di sole all’estremo sud, accompagnate nel corso del giorno da piogge, vento forte e nevicate. Fenomeni nevosi avranno luogo in particolare anche a quote basse al nord, specie in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. I fiocchi cadranno anche in città come Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, Parma e Vicenza.

Dalla neve non sarà esente nemmeno l’Appennino nelle zone superiori ai 1200 m. Fiocchi misti a pioggia invece sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia. A fare da padrone sul resto del nord e del centro sud sarà invece la pioggia.

Tutto proseguirà anche nel pomeriggio dove al Centro Sud, in particolare sull’area tirrenica, potrebbero verificarsi intensi temporali. I venti invece saranno fortissimi con possibili raffiche oltre i 100 km/h: ciò potrebbe comportare il rischio di mareggiate.

In base a quanto emerso dagli studi dei meteorologi, il dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per il versante tirrenico della Calabria e un avviso di allerta gialla per altre sette regioni. Queste sono la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, il Molise e la Basilicata.