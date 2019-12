Turista inglese di 50 anni violentata a Sorrento: condannati i 5 ex dipendenti dell'hotel di Alimuri colpevoli dello stupro.

Tutti condannati: è questo il verdetto contro i 5 imputati colpevoli di aver violentato una turista inglese di 50 anni, in vacanza con la figlia, in un hotel di Alimuri, a Meta di Sorrento, nell’Ottobre del 2016. A processo erano finiti cinque ex dipendenti dell’hotel. Quattro di loro non lavoravano più per la struttura già dall’arresto; l’ultimo era stato subito licenziato.

La sentenza è avvenuta ieri, giovedì 12 Dicembre 2019. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Torre Annunziata (presidente Francesco Todisco) hanno condannato Gennaro Davide Gargiulo a 9 anni di reclusione, Antonio Miniero e Fabio De Virgilio a 8 anni e a 7 anni Ciro D’Antonio. La pena più lieve, 4 anni, è arrivata per Raffaele Regio.

Riconosciute all’uomo le attenuanti generiche per il minore coinvolgimento nella violenza sessuale di gruppo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.





Turista inglese violentata a Sorrento

La violenza di gruppo non era avvenuta nella zona dell’hotel dove ci sono le stanze per i clienti e i servizi, ma in uno dei mini appartamenti, situati a qualche centinaio di metri, dove alloggia il personale. Secondo la ricostruzione i cinque, tutti di età compresa tra i 24 e i 34 anni, nella notte tra il 6 e il 7 Ottobre 2016 avevano violentato la donna che, dopo aver bevuto diversi drink, sarebbe stata stordita con la “droga dello stupro”.

Alla lettura della sentenza i familiari hanno protestato vivamente, con urla e minacce. I giudici, scortati dai finanzieri, hanno lasciato il tribunale dall’ingresso secondario.

In quello principale, sono arrivati i Carabinieri: lì si trovavano invece i parenti dei condannati.