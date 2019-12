Potrebbero essere state le forti raffiche di vento a far finire l'auto fuori strada e quindi mare: la vittima aveva 76 anni.

Tragedia nella tarda serata di venerdì a Termoli, in provincia di Campobasso: un uomo ha perso il controllo della sua auto che dopo essere andata fuori strada è finita nelle acque del porto. Stando a quanto si apprende, l’episodio sarebbe avvenuto sulla banchina nord-est dello scalo, nella zona dei cantieri navali. Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente, per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare: è morto annegato.

Auto fuori strada finisce in mare

La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti. Come raccontato da una testimone, l’auto avrebbe iniziato a sbandare all’improvviso finendo nelle acque del mare. Vedendo la vettura affondare, la donna ha dato subito l’allarme ai soccorsi, ma al loro arrivo dell’utilitaria non c’era traccia.

È stato necessario l’intervento di una squadra di esperti dei Vigili del Fuoco che, con la collaborazione della Capitaneria di Porto hanno ripescato la vettura attraverso l’utilizzo di alcune gru. Estratto dall’automobile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.





Le cause

Sul posto sono rapidamente accorsi gli inquirenti e le autorità portuali che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Stando a quanto si apprende, al momento dell’incidente sul porto soffiavano fortissimi venti di burrasca. Potrebbero essere state le avverse condizioni meteo a far sbandare il veicolo facendolo precipitare dalla banchina. La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, sarebbe un pensionato di 76 anni.