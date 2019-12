A dare la notizia della morte è stato il profilo Facebook della Croce Bianca di Trento che lo ricorda per la sua bontà e disponibilità.

Grande dolore a Trento per la morte di Silvio Maestrelli, volontario 35enne della Croce Bianca che per mesi ha lottato contro una gravissima malattia. Il giovane viveva a Povo ed era molto conosciuto in zona proprio per la sua attività di volontariato e per la sua disponibilità ad aiutare chi più ne aveva bisogno. I funerali del giovane si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella chiesa di Povo.

Croce Bianca Trento in lutto

Silvio Maestrelli aveva ricoperto il ruolo di volontario della Croce Bianca per circa 10 anni diventando poi istruttore e quindi membro del direttivo interno per il quale ricopriva il ruolo di consigliere. Aveva lavorato come tecnico in uno studio di progettazione di Trento anche se la sua grande passione è stata da sempre la fotografia.

Proprio qualche mese fa aveva deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi a tempo pieno all’attività di fotografo, ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo. A maggio è arrivata la diagnosi, ma nonostante ciò aveva riservato le sue ultime forze alla Croce Bianca.





Il cordoglio sui social

A dare la notizia della prematura scomparsa di Silvio Maestrelli è stata la pagine Facebook della Croce Bianca a cui sono arrivate decine di commenti di vicinanza. Sono infatti tantissime le persone che ricordano il 35enne per il suo impegno nel sociale e coloro che lo descrivono come una persona buona e disponibile. “La vita è ingiusta” scrive qualcuno, mentre un amico commenta: “Riposa in pace, una persona con un cuore immenso“. “Sei la persona migliore che abbia conosciuto“.