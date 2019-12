Ben 170 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma a causa del maltempo. Tra questi un albero crollato sul tetto di una scuola

Una nuova ondata di maltempo ha colpito l’Italia e per questo motivo, nella giornata di venerdì 13 dicembre, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris hanno deciso la chiusura di scuole, parchi e cimiteri. Proprio nella Capitale si sono registrati 170 interventi dei vigili del fuoco, tra questi un albero crollato sul tetto di una scuola.

Roma, albero crolla sul tetto di una scuola

Sono ben centosettanta gli interventi dei vigili del fuoco a Roma per colpa del maltempo. In particolare i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti con problematiche riguardanti alberi pericolanti, oltre ai danni dovuti alla pioggia e al forte vento. Tra questi si annoverano i danni alla copertura dell’Auditorium di Roma nel pomeriggio causati dal forte vento. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti, delimitando l’area esterna per precauzione, L’Auditorium e comunque rimasto aperto e nella giornata di sabato si procederà con la rimozione della parte della copertura metallica danneggiata.

Danni anche per una scuola media alla Giustiniana, nel XV municipio di Roma.

Così come si evince da un post del Movimento 5 Stelle di Roma, un albero è caduto nell’istituto di via Rocco Santoliquido: “Guardate questa foto. È la scuola media La Giustiniana, in via Rocco Santoliquido, nel XV municipio di Roma. Quest’immagine vale più di mille parole. Soprattutto vale di più di quelle sprecate in inutili polemiche contro la decisione della sindaca Raggi di sospendere le attività scolastiche”. Numerosi i rami caduti nel quadrante nord della Capitale, con la polizia locale che ha dovuto fare molti interventi per garantire la corretta viabilità e messa in sicurezza delle strade.