Roma si appresta ad accogliere la grande manifestazione delle sardine: appuntamento alle 15 in Piazza San Giovanni.

Dopo settimane e le maggiori piazze italiane riempite, le sardine lanciano la loro sfida più grande: riempire piazza San Giovanni a Roma. La manifestazione è in programma per oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre, alle 15, mentre domenica si riunirà il “congressino” dei 160 promotori delle piazze per decidere il futuro del movimento “che non diventerà un partito” rassicurano.

Sardine a Roma

Per il flashmob in programma questo pomeriggio sono imponenti le misure messe in campo dalle autorità romane. In Piazza San Giovanni è stato istituito il divieto di sosta per tutto il giorno, mentre dalle 13 sarà sospesa la postazione taxi. Alcuni autobus subiranno variazioni di percorso e in caso di grande affluenza, potrebbero essere deviate altre linee al momento non interessate dalle variazioni. La fermata metro di Piazza san Giovanni è aperta fino alle ore 16.

In piazza si attendono oltre cento mila persone per la prova del nove definitiva del movimento.





“No a proposte politiche”

A parlare del dopo San Giovanni è stato Mattia Sartori in conferenza stampa: “Non usciranno proposte politiche” ha detto parlando del congresso previsto per domenica. “Il nostro non sarà un congresso di partito dove si decidono leader e linee programmatiche. Il messaggio sarà quello di tornare sui territori con due parole d’ordine: innovare la narrazione e coinvolgere le persone. Dovremo darci una struttura perché l’obiettivo è essere un corpo intermedio tra la politica e la società civile attiva“. “Siamo a favore della democrazia, siamo antifascisti, a favore della diversità di genere e anti-omofobi” ha concluso.

Il presidente del Consiglio, nel rispondere alle domande dei giornalisti a Bruxelles ha parlato anche delle sardine: “Un movimento che mi procura simpatia, c’è voglia di partecipazione.

Non vedo perché dovremmo essere preoccupati per queste manifestazioni” ha detto. “Incontrarli? Se vorranno io sono a disposizione, ma c’è molto rispetto da parte mia, non mi spingo io a propormi perché potrei essere frainteso, come un tentativo di mettere il cappello“.

Casapound: “Non ci saremo”

“No, non andremo a cantare Bella Ciao…Non ci interessa“. Con queste parole Casapound ha annunciato su Twitter la non partecipazione alla grande manifestazione di oggi in Piazza San Giovanni. “Non andremo. Quello delle sardine è un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così” ha twittato Simone Di Stefano, che ha aggiunto: “Questa piazza non va da nessuna parte: vorrebbe essere nuova, frizzante e fresca, ma si riduce a cantare.

Non ci interessa“.