Un lavoro di squadra per disinnescare la bomba a Brindisi: ecco chi sono i tre artificieri Francesco, Orlando e Michele.

La bomba di Brindisi è stata disinnescata grazie agli artificieri Francesco, Orlando e Michele. Questa mattina all’alba, infatti, gli 87 mila residenti erano stati invitati a lasciare la città pugliese per favorire le operazioni. In poche ore, grazie all’abile scaltrezza dei tre operatori, la situazione è tornata alla normalità: le 54 mila persone evacuate stanno rientrando in città. Vediamo chi sono i due caporal maggiore capi scelti Francesco Piacenza e Orlando Napolitano. Ma anche il sergente maggiore Michele De Lorenzo, il caporal maggiore capo Michele Di Lucchio, il tecnico, e il capitano Giuseppe Lombardi.





Bomba a Brindisi: gli artificieri

Un vero e proprio lavoro di squadra per disinnescare la bomba a Brindisi: gli artificieri sono riusciti a riportare la situazione alla normalità in pochissime ore. Evitata quindi l’esplosione dell’ordigno scoperto lo scorso 2 novembre. La Brigata meccanizzata Pinerolo 11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, infatti, utilizzando un robot con telecamera ad alta definizione, ha rilevato la posizione della bomba.

Poi, grazie ai tre artificieri Francesco Piacenza, Orlando Napolitano e Michele De Lorenzo è stata disinnescata. Nonostante si trattasse di un ordigno molto diverso rispetto a quello di Torino, la sua esplosione poteva segnare una strage. La bomba aveva un peso di 226,80 chili e all’interno conteneva un esplosivo di caricamento di 40,87 chili di tritolo.

Il lavoro si è svolto in tre fasi: la prima è avvenuta lo scorso sabato attraverso il rafforzamento del sistema intorno all’ordigno. Poi, nella giornata di oggi c’è stato il despolettamento e il trasporto in cava. Infine, lunedì 16 dicembre la bomba verrà fatta brillare.