Un ragazzo di 19 anni ha colpito con un coltello un amico di 24, forse al culmine di una lite, e poi si è gettato nel lago di Cingoli (Macerata).

Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato un amico di 24: l’episodio è accaduto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre a Cingoli. Dramma a Macerata: forse al culmine di una lite, il minore tra i due ragazzi avrebbe colpito con un coltello l’amico. Poi, probabilmente in preda al panico avrebbe tentato di farsi investire da un’auto. Infine, il 19enne si è gettato nel lago di Castreccioni a Cingoli. Una volta estratto dai soccorritori in ipotermia, il 19enne è stato accompagnato all’ospedale di Torrette. Il ragazzo è stato ricoverato a causa arresto cardiaco.





Dramma a Macerata: la ricostruzione

Era passata da poco mezzanotte quando due ragazzi di 19 e 24 anni rispettivamente residente a Falconara e Osimo hanno dato il via a una lite.

Dramma a Macerata: il giovane 19enne avrebbe improvvisamente colpito con un coltello l’amico. Poi, resosi conto dell’atto compiuto, si sarebbe avvicinato a un ponte e si sarebbe gettato in acqua facendo un volo di circa 20 metri. Un automobilista che ha assistito alla scena ha lanciato l’allarme. I soccorritori giunti sul posto avrebbero estratto il suo corpo dal lago di Cingoli in ipotermia. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette dopo un arresto cardiaco: ha riportato diverse ferite e traumi. Inoltre, il 19enne è accusato di tentato omicidio e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’altro ragazzo ferito dal coltello, invece, è stato trasferito con l’ambulanza di Piros all’ospedale di Jesi Fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Infine, nella stanza d’albergo che condividevano gli inquirenti hanno rinvenuto 25,5 grammi di hashish e 0,9 di marijuana.