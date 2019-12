Quali saranno i giorni festivi e i ponti del 2020? Ecco le date più importanti del nuovo anno da segnare per organizzare al meglio le proprie vacanze

Il 2019 sta giungendo al termine e per tutti coloro che approfittano di ogni ponte e festività per staccare la spina e viaggiare, è giunto il momento di prendere in mano il calendario e vedere quali saranno i giorni festivi e i ponti del 2020. Di seguito, quindi, ecco le date più importanti del nuovo anno da segnare per organizzare al meglio le proprie vacanze.

Giorni festivi e ponti 2020

Se la vostra speranza è quella di poter fare i conti su un calendario ricco di ponti e festività, ci dispiace deludervi. Salvo qualche rara eccezione, infatti, i ponti a disposizione saranno davvero pochi. A partire dal 1° gennaio che è un mercoledì, passando per Ferragosto, 25 aprile e Santo Stefano che cadranno tutti di sabato, infatti, è facile notare che non sarà possibile approfittare di queste festività per i ponti.

Fortunatamente, però, esistono due date festive del calendario 2020 da segnare, di cui potete approfittare per fare un ponte: la Festa della Repubblica e l’Immacolata, che cadranno entrambe di martedì.

Ecco quindi di seguito il calendario dei giorni festivi del 2020:

1 Gennaio 2020 – Mercoledì

6 Gennaio, Epifania – Lunedì

Pasqua 2020 – Domenica 12 aprile

Pasquetta, Lunedì dell’Angelo – Lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione – Sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori – Venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica – Martedì

15 Agosto 2020, Ferragosto – Sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi – Domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata – Martedì

25 Dicembre 2020, Natale – Venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano – Sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro – Giovedì

Come già detto prima, alcune festività cadono di sabato o di domenica. In particolare non sarà possibile fare i ponti per il 25 aprile, il 15 agosto, il 1° novembre e il 26 dicembre, che cadono tutti di sabato.

Allo stesso tempo vi sono alcune date da dover assolutamente segnare. Tra queste si annoverano il 6 gennaio che è un lunedì, il 1° maggio che cade di venerdì, il 31 dicembre di giovedì. Se poi prendete un giorno di ferie, allora è possibile fare dei ponti un po’ più lunghi il 2 giugno e l’8 dicembre che cadono entrambi di martedì. Durante il periodo di Natale, inoltre, basterà prendere tre giorni di ferie, per godere di dieci giorni di vacanza fino a domenica 3 gennaio 2021.

A questo punto abbiamo visto assieme le principali festività e ponti del 2020. Non vi resta altro da fare che prenderne nota e organizzare le vostre festività e ponti per il nuovo anno.