Martina Oro è morta a seguito di un drammatico incidente: l'auto su cui viaggiava è finita contro un albero.

La 20enne Martina Oro è morta nella notte tra sabato e domenica lungo via Braccianese dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero. L’incidente è avvenuto nei pressi di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Per la giovane non c’è stato nulla da fare mentre l’amica, che era con lei, è stata trasportata al Gemelli con l’eliambulanza. Al momento sarebbe ricoverata in rianimazione in prognosi riservata a causa di alcune fratture in diverse parti del corpo.

Auto contro un albero

Stando a quanto ricostruito, le due giovani erano a bordo di un’auto quando il mezzo è finito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Alle 2,30 di notte il mezzo si è schiantato contro un albero, forse a seguito di una manovra di sorpasso azzardata.

L’impatto è stato violentissimo e la giovane è deceduta sul colpo mentre l’amica ha riportato gravi ferite.





Inutili i soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto le due giovani donne dalle lamiere, i carabinieri e il 118 oltre ad un elicottero dell’Ares. Dopo aver estratto il corpo della 20enne, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno dato ora avvio alle indagini che dovranno fare chiarezza sulle cause dello schianto costato la vita ad una giovanissima.