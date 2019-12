Settanta Carabinieri sono stati coinvolti in un blitz in Sardegna che ha portato all'arresto di cinque persone tra il Medio campidano e il nuorese.

Droghe, armi, furti e rapine. Questo il giro d’affari sgominato dal blitz dei Carabinieri all’alba di oggi, lunedì 16 dicembre. L’operazione ha coinvolto settanta Carabinieri che hanno dovuto effettuare dodici perquisizioni tra il Medio Campidano e la provincia di Nuoro. L’indagine, che ha portato all’arresto di cinque persone, riguarda reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione d’armi.





Blitz dei Carabinieri in Sardegna

Il blitz ha coinvolto la compagnia dei Carabinieri di Villacidro, i principali responsabili delle indagini, quella di Sanluri, di Iglesias e di Macomer. L’operazione è stata coadiuvata dallo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sardegna e dal nucleo di unità cinofile della Compagnia di Cagliari. Nel mirino delle forze dell’ordine in particolare i presunti responsabili di vari furti e di una rapina in un’abitazione.

Proprio per questi due reati gli inquirenti hanno emesso le misure restrittive della libertà personale, quattro in carcere e una agli arresti domiciliari.

