Nuova emergenza alimentare: questa volta riguarda le capsule Nescafé Dolce Gusto. In tutto, sono 9 i lotti richiamati.

Nuova emergenza alimentare pubblicata oggi, lunedì 16 Dicembre 2019, sul proprio sito dal Ministero della Salute. L’ordine di ritiro dal mercato riguarda nove confezioni di capsule di caffè compatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto di vari produttori e distributori, tra cui Conad, Amazon e Meseta per la presenza di rischio fisico.

Nel dettaglio, il rischio riguarda la possibile presenza di piccole particelle di plastica nella tazza. Esse potrebbero essere rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare i lotti dei prodotti interessati dal provvedimento. L’ideale sarebbe smaltirli o riportarli al punto vendita acquistati.

Emergenza alimentare: richiamate capsule caffè

I lotti individuati sono stati prodotti tutti da Beyers Caffè Italia Srl nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

Conad ha voluto diffondere una nota per spiegare l’accaduto. La catena di supermercati ha specificato come “in rari casi, nei prodotti sotto indicati, è stato riscontrato al momento dell’erogazione un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda“. Per questo motivo, Conad invita i consumatori che hanno acquistato i suddetti prodotti a partire dal mese di GIUGNO 2019, a riportarli in un qualsiasi punto di vendita del supermercato.

Elenco capsule richiamate

Di seguito, tutti i dettagli delle capsule di caffè compatibili Dolce Gusto richiamate dal mercato.

Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso i Supermercati Tosano Cerea Srl; data di scadenza da 12 a 24 mesi venduti in vari formati di 30 capsule. I prodotti interessati sono: FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450) FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770) FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190).

Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso Daroma S.P.A e a marchio Palombini; data di scadenza entro 24 mesi venduti in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 – L192880 – L193100 – L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 – L192470 – L192870).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – MESETA e a marchio Meseta; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 – L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzato presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CONAD a marchio Conad; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati 16 capsule. I prodotti interessati sono: CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.





