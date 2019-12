Un violento incendio è divampato in un'abitazione di Pordenone nella serata del 16 dicembre. I tre occupanti sono riusciti a salvarsi.

Attimi di panico a Pordenone, dove un violento incendio è divampato in un’abitazione sita in viale d’Aviano 9 intorno alle ore 18:30 del 16 dicembre. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco che al momento stanno cercando di domare le fiamme servendosi di un’autoscala. Fortunatamente le tre persone che in quel momento si trovavano in casa sono riuscite a mettersi in salvo.

Incendio in un’abitazione a Pordenone

Attualmente non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, ma sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire la dinamica del rogo. A quanto risulta dalle informazioni trapelate dai quotidiani locali, sembra che non sia stato reso necessario l’intervento degli uomini del 118, segno che i tre occupanti dell’abitazione sono riusciti a fuggire senza procurasi ferite o eventuali intossicazioni a causa del fumo inalato nell’incendio.





Il precedente del 23 novembre

L’incendio scoppiato nella serata del 16 dicembre segue di quasi un mese quello avvenuto lo scorso 23 novembre sempre a Pordenone, in una casa di via Monti.

In quell’occasione tuttavia, una donna di 84 anni perse la vita tra le fiamme propagatesi velocemente all’interno del suo appartamento.

Ad accorgersi del rogo fu la badante dell’anziana signora, non autosufficiente, che dopo aver dato l’allarme ha tentato in ogni modo di salvare la donna, subendo anch’essa un’intossicazione che nel suo caso non è stata fortunatamente fatale. L’anziana è probabilmente morta proprio a causa dei fumi inalati, anche se sul corpo presentava evidenti segni di ustioni.