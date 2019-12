In un condominio in Corso del Popolo a Mestre (Venezia) è divampato un incendio: tre le persone ricoverate in ospedale per intossicazione.

Paura a Mestre, in provincia di Venezia, per un incendio divampato in un condominio di otto piani in Corso del Popolo. Tre persone sono state ricoverate in ospedale per gli accertamenti del caso: presentano sintomi da intossicazione da fumo.

Incendio in un condominio a Mestre

Il rogo è divampato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre, poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco a bordo di tre autopompe e due autobotti, che hanno disposto l’evacuazione dei condòmini a scopo precauzionale. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero dall’ala dove sono divampate all’intero edificio. Oltre alle tre persone condotte in pronto soccorso per accertamenti, altre tre sono state medicate sul posto dal personale del Suem 118.

Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle 5 di mattina.

Al momento le cause dell’incendio restano ancora da accertare.

Le famiglie residenti nel condominio sono state allontanate e trasferite in luoghi sicuri. Chi non ha trovato ospitalità presso familiari sono stati accolti in strutture alberghiere della zona.





