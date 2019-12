Drammatico incidente a Puegnago (Brescia): un 51enne ha perso la vita, mentre un ragazzo di 26 anni lotta tra la vita e la morte.

Tragico incidente a Puegnago del Garda, comune in provincia di Brescia. La triste vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 15 Dicembre 2019. Giovanni Borra, 51 anni, è morto sul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26, rimasto a sua volta gravemente ferito. Il giovane attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato attorno alle 16.30 in via Aldo Merler. Per cause ancora in fase di accertamento, le due auto su cui si trovavano la vittima e il ragazzo ferito si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato talmente violento che una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto l’Areu ha inviato quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso.





Incidente a Puegnago

Ad assistere allo schianto, la moglie e una delle due figlie della vittima.

Le due donne hanno visto dallo specchietto retrovisore della loro vettura ciò che è accaduto al padre e marito. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, purtroppo per Giovanni, non c’era ormai più niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La vittima era molto conosciuta nella zona poichè era titolare di un negozio di alimentari proprio a Puegnago.

L’altro ferito, un ragazzo originario di Soprazocco, è stato invece trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravissime. La polizia stradale di Salò e i Carabinieri di Gardone Riviera, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità.