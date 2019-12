Grave incidente a San Donà di Piave, in provincia di Venezia: morto un giovane di 21 anni. È la sesta vittima per incidenti in Veneto in pochi giorni.

Ennesimo, terribile, incidente sulle strade del veneto. Questa mattina, lunedì 16 Dicembre 2019, un giovane di soli 21 anni è morto in uno scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava, una Lancia Y, ed un camion. L’impatto è avvenuto lungo la Ss14 a San Donà di Piave, comune in provincia di Venezia.

Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Giunti sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del ragazzo. Ferito in maniera lieve l’autista del camion finito parzialmente rovesciato fuori strada. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.





Incidente a San Donà di Piave

Immediato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti per mettere in sicurezza il tratto di strada.

La Statale 14 è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, con inevitabili disagi sulla viabilità. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti, intervenuti per fare piena chiarezza su cause e responsabilità.

Un altro dramma, dunque, che va a sommarsi ai tragici eventi accaduti nei giorni precedenti. Sabato notte (14 Dicembre), a Noventa di Piave, un incidente era costato la vita a tre giovanissimi; domenica mattina, a Santa Maria di Sala, un’altra ragazza era morta sempre a causa di un incidente stradale. Infine, venerdì sera, madre e figlia, hanno perso la vita in un frontale a Veronella. In tutto sono sei le vittime (e alcuni feriti gravi) di questa serie di terribili incidenti stradali avvenuti tutti in Veneto nel giro di pochi giorni.