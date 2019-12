Uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto nei pressi di Caserta ha causato la morte della persona che si trovava bordo della motocicletta.

Dramma in provincia di Caserta, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto nei pressi della Telesina, la strada statale 372. Nell’incidente ha perso la vita un uomo che si trovava in sella alla sua motocicletta. A quanto si apprende sarebbe un giovane carabiniere.

Scontro auto-moto a Caserta

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del km 25.700, nel territorio del comune di Alvignano. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, avvenuto nei pressi dell’uscita Gioia Sannitica. L’unica certezza è che un motociclista, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato travolto da una vettura e ha perso la vita sul colpo. Inutili infatti i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto: l’impatto è stato troppo violento e per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando a fonti locali, la vittima sarebbe un giovane carabiniere originario della zona ma in servizio a Roma. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul suo corpo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto della Telesina interessato dall’incidente, in entrambe le direzioni. Ciò ha causato forti rallentamenti in tutta la zona, dato l’orario dello scontro verificatosi intorno alle 16 di oggi, lunedì 16 dicembre 2019. Sul posto sono arrivate anche le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

Le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi, hanno circondato l’area e stanno cercando di ricostruire la dinamica per accertare eventuali responsabilità.