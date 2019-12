Auto contro trattore: un uomo è in gravi condizioni

I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente della lamiere dopo che la sua auto è finita contro un trattore.

Drammatico schianto questa mattina tra Treviso e Silea, dove un’auto è finita contro un trattore andando completamente distrutta. L’incidente è avvenuto lungo la tangenziale e per estrarre il conducente del veicolo è stato necessario smontare l’auto, ormai ridotta ad un cumulo di lamiere: le condizioni del conducente sarebbero gravi e la circolazione ha subito rallentamenti.

Auto contro trattore

Erano da poco passate le 8 di martedì mattina quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, un’auto, una Punto, è finita contro un trattore paralizzando il traffico lungo la tangenziale di Treviso. L’allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti che a quell’ora affollavano l’arteria stradale e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e il 118. Subito si è reso necessario estrarre il conducente dell’auto dall’abitacolo.

L’operazione ha richiesto molto tempo e duro lavoro in quanto i soccorritori hanno dovuto togliere i pezzi dell’auto per arrivare all’uomo, rimasto incastrato. Il conducente, di cui non sono note le generalità, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cà Foncello.





Traffico paralizzato

Nella zona, complice anche l’ora di punta, si sono registrati numerosi ritardi e rallentamenti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto molto tempo e i disagi sulla circolazione sono stati pesanti. I soccorritori sarebbero ancora sul luogo per terminare le verifiche e i rilievi. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dello schianto sono in corso.