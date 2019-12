Una coppia e la figlia di pochi mesi sono stati rinvenuti senza vita in un appartamento di Labico, alle porte di Roma, devastato da un incendio.

I corpi di una madre e della figlia di pochi mesi sono stati rinvenuti in un appartamento devastato da un incendio, alle porte di Roma. Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Successivamente è stato rinvenuto anche il corpo di uomo, probabilmente il compagno della donna e padre della bambina. Le tre vittime, di origini straniere, sarebbero morte da diverse ore (o addirittura giorni), forse per esalazione di gas.





Incendio in appartamento alle porte di Roma

La tragedia si è consumata a Labico, in un edificio al civico 25 di via Guglielmo Fioramonti. Lì, intorno a mezzogiorno, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Palestrina. I soccorritori del CRRC hanno iniziato gli accertamenti per rilevare eventuali sostanze chimiche nocive nella zona. L’identità delle tre vittime resta, al momento, sconosciuta.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte e la dinamica dell’accaduto.

Solo pochi giorni separano il dramma di Labico da un altro incendio in appartamento a Roma, quello in cui ha perso la vita un uomo di 48 anni. La vittima è morta carbonizzata tra le fiamme nella sua abitazione a Nettuno, nei pressi della capitale. Il rogo è divampato al quarto piano dello stabile, che è stato interamente evacuato su disposizione dei Vigili del Fuoco a scopo precauzionale.

Sono salvi, invece, i tre abitanti di un appartamento di viale d’Aviano 9 a Pordenone, avvolto dalle fiamme poco prima delle ore 19 di lunedì 16 dicembre. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo e a far evacuare tutte le persone presenti senza che queste ultime riportassero ferite o restassero intossicate a causa del fumo.