Miracolo di Natale a Caserta, dove una ragazza di 17 anni, Federica M., si è svegliata dal coma a un mese dall’incidente in via Vincenzo Gallicola in cui è rimasta coinvolta lo scorso 25 novembre. Le sue condizioni sono in lento miglioramento.