Torna la paura in Sicilia: un terremoto è stato registrato questa notte nella zona del parco dell'Etna.

Un terremoto è stato registrato in Sicilia nella notte tra martedì e mercoledì, nei pressi del Parco dell’Etna, più precisamente tra Maletto e Randazzo. La zona è molto soggetta a terremoti di forte e media intensità, ma quello di questa notte è stato nettamente avvertito dai cittadini e ha scatenato la paura. Gli esperti hanno classificato la scossa al grado 3.7.

Terremoto in Sicilia

Paura questa notte sulle pendici dell’Etna per un terremoto che ha fatto ripiombare nella panico i cittadini di Milo e dintorni. La scossa è stata registrata poco prima dell’una di questa notte e l’epicentro sarebbe stato individuato nella zona tra Maletto e Randazzo, ad una profondità di 22 km. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.7 ed è dunque classificato come un terremoto di media intensità. Nonostante ciò i cittadini si sono spaventati e alcuni di loro sono scesi in strada per timore di danni agli edifici.

Al momento le autorità locali non hanno riferito di crolli o persone rimaste ferite.





Seconda scossa in due giorni

Se la popolazione si è fatta prendere dalla paura è anche a causa di un’altra scossa che aveva colpito la zona solo poche ore prima. In quel caso l’epicentro era stato individuato sul versante orientale del vulcano a Milo, ad una profondità di 7 chilometri. Dunque, nonostante si sia trattato in questo caso di una scossa lieve di magnitudo 2.5, la poca profondità ha fatto sì che il terremoto venisse ampiamente avvertito dalla popolazione.