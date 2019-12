Preoccupano le condizioni del bambino ricoverato per meningite al Santobono di Napoli: si sospetta la tubercolosi.

Grande apprensione a Napoli per il destino del bambino ricoverato al Santobono per meningite da pneumococco. A preoccupare, inoltre, è anche un sospetto di tubercolosi. La notizia è stata riportata dalla stampa locale: il piccolo in un primo momento è stato ricoverato a Cotugno, struttura specializzata nella cura delle malattie infettive, Tuttavia le sue gravi condizioni hanno spinto i medici a optare per il trasferimento al Santobono.

Bambino ricoverato per meningite

Il piccolo è arrivato al Santobono in gravi condizioni ed è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della pressione cranica. I controlli, tuttavia, hanno evidenziato qualche problema anche ai polmoni: potrebbe trattarsi di tubercolosi, ma al momento la diagnosi non è ancora chiara. Nella zona la vicenda ha suscitato grandissima preoccupazione soprattutto tra i genitori dei compagni di scuola del bambino, l’istituto comprensivo Marotta a Soccavo.

Al momento le condizioni del piccolo sono preoccupanti anche se i medici non si esprimeranno fino a che non avranno accertato il reale contagio anche da tubercolosi.





Verifiche in corso

La Asl ha disposto tutte le verifiche necessarie e nella giornata di sabato la scuola è rimasta chiusa. Lunedì, invece, si è tenuta la sanificazione degli ambienti per evitare qualsiasi forma di contagio. Sia la meningite da pneumocco, sia la tubercolosi, infatti, sono contagiose e in via precauzionale sono state prese tutte le misure del caso anche la seconda infezione non è ancora stata accertata.