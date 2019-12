Il 18enne Leonardo Sacchi è morto a seguito di un drammatico incidente stradale: da poco aveva compiuto 18 anni.

È un giovane di soli 18 anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto a Macerata. Leonardo Sacchi era al volante della sua auto quando nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L’auto si è ribaltata due volte e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Macerata

Leonardo aveva da poco ottenuto la patente di guida e come spesso accadeva si trovava al volante della sua automobile quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finito fuori strada. L’impatto è stato molto violento ed è costato la vita al 18enne.

A dare l’allarme ai soccorritori è stato un amico del giovane, che ha assistito inerme alla scena. Stando a quanto si apprende i due avevano appena preso parte ad una cena e stavano rincasando: l’amico stava seguendo Leonardo a bordo di una seconda auto. Gli uomini del 118 l’hanno stabilizzato e trasportato all’ospedale di Macerata ma dopo poche ore è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.





Era da poco maggiorenne

E’ tantissimo il dolore per una così giovane vita spezzata. Leonardo frequentava l’ultimo anno di scuola superiore e aveva da poco compiuto 18 anni. Poche settimane prima del tragico incidente che gli ha tolto la vita aveva festeggiato l’ottenimento della tanto attesa patente di guida, ma proprio a bordo della sua auto il destino ha deciso di togliergli la vita.