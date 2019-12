Giulia Ruggeri è morta a seguito di uno scontro tra auto avvenuto nel bresciano: i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Tragedia a Carpenedolo, nel bresciano, dove la giovane Giulia Ruggeri è morta a seguito di un violento scontro tra auto avvenuto il 18 dicembre. La 20enne è infatti deceduta in ospedale poche ore dopo il ricovero. Il veicolo su cui la ragazza viaggiava si è schiantata frontalmente con un’altra vettura sulla quale si trovavano un 18enne con la madre. Questi ultimi sono rimasti feriti in maniera lieve, mentre Giulia ha avuto la peggio.

Scontro tra auto: morta 20enne

Giulia Ruggeri è l’ennesima vittima della strada: la 20enne è infatti morta poche ore dopo il ricovero in ospedale a seguito di un grave schianto con la sua auto. Sin dai primi momenti le sue condizioni sono apparse gravissime, motivo per il quale è stata trasportata in ambulanza in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.

I traumi riportati, tuttavia, si sono rivelati essere più gravi del previsto. La salma della giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti autoptici.





Indagini in corso

Al momento la dinamica dello schianto non è chiara e sul caso sta indagando la polizia stradale. Come riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 del 18 dicembre. Stando alle prime testimonianze Giulia Ruggeri era la volante della sua auto quando all’improvviso è avvenuto lo scontro. Il bilancio è di 3 coinvolti, tutti trasportati in ospedale. Per Giulia, però, non c’è stato niente da fare.

Grande dolore in paese

Il paese di origine della giovane, Mezzano di Calvisano, è in lutto per la morte della ragazza che viveva con i genitori e il fratello. Tutti la ricordano come una ragazza sorridente e solare nonostante la sua famiglia fosse già stata colpita da un gravissimo lutto: tre anni fa è morto il cugino della ragazza, anche lui stroncato da un incidente stradale.