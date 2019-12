Treno investe animale di grossa taglia sulla linea Domodossola-Gallarate-Milano causando ritardi. Nessun ferito.

Il treno in viaggio sulla linea Gallarate-Milano investe animale di grossa taglia causando gravi ritardi nella circolazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino di giovedì 19 dicembre, tra la stazione di Stresa e quella di Verbania-Pallanza. A causa dell’incidente è stato necessario sospendere la circolazione sull’intera linea Domodossola-Gallarate-Milano.





Treno investe animale, circolazione sospesa

La linea Domodossola-Gallarate-Milano non è la sola ad aver subito sospensioni e rallentamenti a causa dell’incidente. Anche il treno in viaggio sulla linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate, in partenza alle 5.56 del mattino, ha subito un ritardo di almeno 50 minuti. È stato infatti necessario sostituire l’intero treno a causa dei danni provocati dall’impatto col il grosso animale. Fortunatamente nessun passeggero è rimasto ferito a causa dell’impatto.

Nel mese di marzo un altro grave incidente, questa volta sulla linea Milano-Asso, aveva causato diversi ritardi e feriti.

L’incidente ha visto coinvolti due treni che viaggiavano sullo stesso binario in direzioni opposta e a bassa velocità. Il treno proveniente da Milano è ripartito dalla stazione di Inverigo, in direzione Asso, proprio nel momento in cui stava arrivando un altro convoglio dalla direzione opposta. Nello scontro sono rimaste ferite 56 persone ma nessuna in modo grave. L’incidente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Sui treni infatti stavano viaggiando tanti pendolari di ritorno a casa.