Rocambolesco incidente sulla superstrada Milano-Meda, una Jaguar vola giù da un cavalcavia. Tre le persone coinvolte nell'incidente.

Grave incidente sulla superstrada Milano-Meda. Una Jaguar esce di strada e vola giù dal cavalcavia, piombando sulla carreggiata sottostante. L’auto è atterrata su un’utilitaria dopo un volo di circa sette metri. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì 19 dicembre e ha causato la paralisi del traffico locale per diverse ore.





Jaguar vola dal cavalcavia, 3 persone coinvolte

La Jaguar è volata dal cavalcavia proprio mentre l’utilitaria stava superando il ponte, schiacciandola completamente. Nell’incidente sono rimaste coinvolti tre automobilisti, nessuno in modo grave. I passeggeri dell’utilitaria, due uomini di 63 e 82 anni, e l’uomo alla guida della Jaguar, un 45enne, sono riusciti a uscire indenni dagli abitacoli prima dell’arrivo dei soccorsi. Le automediche hanno accompagnato alcuni feriti in codice giallo all’ospedale Niguarda e altri in codice verde all’ospedale di Cinisello Balsamo.

Tutte le auto sono invece andate distrutte.

Gravi invece le ripercussioni su traffico e circolazione lungo una delle principali arterie stradali della zona. Il traffico è stato inizialmente bloccato per consentire l’intervento di Carabinieri, polizia stradale e Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. Rimangono ancora da accertare le esatte cause dell’incidente e il motivo che avrebbe spinto il conducente della Jaguar a perdere completamente il controllo del mezzo.

A fine novembre un’altra vettura è precipitata da un viadotto, questa volta in India nella città di Hyperbad. Lo schianto è costato la vita a una persona mentre altre sei sono rimaste ferite. Miracolosamente illeso invece il conducente del veicolo precipitato dal viadotto.