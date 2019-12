Acquistare lingotti d'oro con i soldi destinati all'accoglienza dei teremotati: questo ciò he avrebbero fatto i gestori di un Hotel nel maceratese.

A Tolentino, città terremotata in provincia di Macerata, gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto un vero e proprio sciacallaggio nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma del 2016. Hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro, tra cui quali 19 lingotti d’oro comprati con i soldi destinati ai terremotati.

Lingotti oro con soldi destinati a terremotati

A coordinare l’indagine, chiamata ‘El dorado‘, sono stati il capo della procura di Macerata, Giovanni Giorgio, e il sostituto Vincenzo Carusi. A finire sotto indagine è l’Hotel 77 che, nel periodo dell’emergenza post-sisma, ha offerto accoglienza a decine di sfollati e soccorritori.

La struttura, attualmente chiusa, ospitava tra le ottanta e le novanta persone. Per questo servizio ha incassato un milione e mezzo di euro da Regione Marche e Prefettura di Macerata per poi dichiarare bancarotta, circostanza che ha insospettito la Guardia di Finanza.

Iniziati i dovuti accertamenti, gli inquirenti hanno scoperto che i gestori hanno utilizzato quasi la metà della cifra incassata per acquistare 51 lingotti d’oro purissimo dal peso di 13 chili.

19 di questi, del valore di 200mila euro, sono stati trovati in una botola sotto al letto di uno degli indagati. Complessivamente i responsabili avrebbero illecitamente distratto oltre un milione di euro di fondi pubblici.

E’ inoltre emerso che i gestori dell’hotel 77 non hanno presentato le dichiarazioni delle imposte sui redditi e Iva per il 2016 e il 2017. Il registro degli indagati contiene cinque persone appartenenti alla loro stessa famiglia, soci e amministratori della struttura in questione.