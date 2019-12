Malore all’asilo: bimba muore a 2 anni e mezzo

La Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla morte della bambina avvenuta a seguito di un malore all'asilo a Lieri.

Tragedia nel torinese a Lieni, dove una bambina ha avuto un malore all’asilo e non si è più ripresa. L’allarme è scattato nel pomeriggio del 19 dicembre quando le maestre si sono accorte che la piccola era immobile nel suo lettino dopo il riposino pomeridiano. Trasportata d’urgenza in ospedale a Ciriè, è morta poco dopo il ricovero. I carabinieri sono giunti sul posto e indagano ora sulla vicenda.

Malore all’asilo

Una bambina di 2 anni è morta in ospedale dopo aver avuto un malore mentre era all’asilo. Stando alle prime informazioni sarebbero state le maestre a chiamare il 118 dando l’allarme sulle condizioni della piccola. Subito è stato attivato il trasporto in elicottero, ma poco dopo il ricovero in ospedale il cuore della bambina ha smesso di battere.

I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione ma si sono poi dovuti arrendere al decesso.





Indagini in corso

I carabinieri sono giunti sul posto per cercare di ricostruire l’accaduto. Stando alle prime informazioni la piccola sarebbe stata colta da arresto cardiaco a seguito di una crisi epilettica. Le maestre erano al corrente della patologia della bambina ed erano in grado di intervenire in caso di emergenza. Quel giorno, però, durante il sonnellino pomeridiano, tutto sembrava andare bene. Il pm ha quindi disposto l’autopsia per fare maggiore chiarezza su una situazione che al momento non appare affatto chiara. La Procura ha aperto un fascicolo che dovrà chiarire se la piccola è stata tenuta sotto controllo in maniera adeguata.