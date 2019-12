Rudy Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher in semilibertà, ha ottenuto un permesso speciale per Natale.

Rudy Guede, originario della Costa d’Avorio e unico condannato in concorso con ignoti per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher, ha ottenuto un permesso premio. Il 33enne trascorrerà il Natale a Perugia, ospite della sua maestra delle scuole elementari. La decisione è presa dal Tribunale di Sorveglianza.

Permesso premio per Rudy Guede

Il 33enne sta scontando la sua pena presso il carcere di Viterbo, dove ha svolto il suo percorso accademico di studi e dove si è distinto per buona condotta. Durante i suoi anni in carcere, infatti, Guede ha conseguito due lauree. Inoltre, ha ottenuto di poter lavorare al Centro per gli studi criminologici della città latina. Recentemente, Guede ha anche ottenuto la semilibertà senza affidamento ai Servizi Sociali. A Natale tornerà nella città che è stata scenario del delitto da cittadino semilibero.





Omicidio di Meredith Kercher

Meredith Kercher, 22 anni, è stata uccisa con un fendente mortale al collo, nella casa di via della Pergola a Perugia.

La ragazza si trovava nella città umbra per frequentare l’Università degli Stranieri. In base alla sentenza del delitto di Perugia, Guede avrebbe agito in concorso con altre persone le quali però non sono mai state individuate. Gli altri due imputati del processo, la coinquilina Amanda Knox e il suo allora fidanzato Raffaele Sollecito, sono stati assolti. Guede ha raccontato il suo punto di vista in una lunga intervista a Franca Leosini per il programma ‘Storie maledette’. L’ivoriano, che si è sempre professato innocente, sostenendo di essere stato scelto come capro espiatorio, semplicemente perché quella notte si trovava nel casa del delitto.