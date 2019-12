E' sempre meno chiaro quanto accaduto a Sondrio ai danni di una nigeriana che aveva appena perso la figlia di 5 mesi in ospedale.

Si infittisce il mistero della donna nigeriana insultata in ospedale a Sondrio. La vicenda era stata denunciata da una consigliera comunale del Pd sui social. Si tratta di Francesca Gugiatti, sostenitrice delle Sardine che sarebbe già stata al centro di un altro fatto che aveva fatto discutere. Sembra che nel 2010, la giovane abbia annunciato di voler vedere morta Maria Stella Gelmini.

Nigerina insultata: il mistero si infittisce

Continuano ad aumentare gli elementi poco chiari in merito alla vicenda della donna di origini nigeriane insultata in un ospedale a Sondrio. Sembra infatti che la giovane che ha denunciato i fatti sia la stessa che qualche hanno fa aveva annunciato di voler vedere Maria Stella Gelmini morta. Tale elemento non fa altro che rendere ancora più offuscata la vicenda.

Nigeriana insultata: i fatti

Stando a quanto raccontato, una donna di origini nigeriane, disperata per aver perso la sua bambina di 5 mesi, sarebbe stata insultata da alcuni presenti perché di colore.

La vicenda, tuttavia, è stata smentita dai sanitari dell’ospedale che non hanno confermato gli insulti, così come anche i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno detto che di “non aver udito alcuna frase razzista”.





Le parole del direttore del Pronto Soccorso

Il primo a smentire le parole di Gugiatti è stato il direttore del Pronto Soccorso: “Noi non abbiamo avuto alcuna percezione di insulti razzisti“. La consigliera si è difesa affermando che il personale, al momento della vicenda, non era presente, motivo per cui avrebbero smentito: “Non ho mai voluto strumentalizzare l’accaduto. Non c’entra nulla la politica, la destra, la sinistra. C’entra l’umanità“.