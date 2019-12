Caserta, esplosione in un appartamento: un morto e tre feriti

Un uomo di 74 anni ha perso la vita, gravi ustioni per altre due donne: incendio causato da una bombola di gas.

Nella giornata di venerdì 20 dicembre un’esplosione in un appartamento di Caserta ha tolto la vita ad un anziano di 74 anni, gravi anche le ustioni riportate da altre due donne. Continuano le indagini dei militari per cercare di ricostruire la causa dell’incendio e la reale dinamica dei fatti.

Caserta, esplosione in un appartamento

Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo un’esplosione in un appartamento a Mondragone nel casertano, vano l’intervento sul posto del pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio sarebbe divampato a causa di una bombola di gas situata nella cucina dell’abitazione della vittima. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco per stanare le fiamme e riportare in stato di sicurezza l’intera area interessata.

Non ci sarebbe solo l’anziano tra le vittime, perché due donne sono state trasferite d’urgenza in ospedale per aver riportato ustioni gravi. Per fortuna, sembrano essere di minor gravità le ferite riportate da una minore presente sul posto.

Esplosione in una palazzina a Missaglia

Poco più di un mese fa, esattamente il 2 novembre 2019, un’esplosione aveva colpito uno stabile situato a Missaglia (in provincia di Lecco), creando diverse problematiche legate alla viabilità a causa della caduta di detriti e calcinacci lungo la strada sottostante: anche in quel caso, l’incendio fu causato da una fuga di gas che fece divampare le fiamme. Un uomo di 48 anni, presente durante l’esplosione, rinvenuto tra le macerie dai Vigili del Fuoco, fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Merate con ustioni di secondo e terzo grado.