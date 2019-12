Incidente stradale a Cagliari: 7 feriti

Drammatico bilancio per l'incidente stradale avvenuto a Cagliari: 7 persone sono rimaste coinvolte nello schianto.

Paura all’alba del 21 dicembre per un incidente stradale che ha provocato il ferimento di ben 7 persone a Cagliari. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 6 del mattino e avrebbe coinvolto due veicoli andati completamente distrutti. Stando alle prime informazioni due dei coinvolti sarebbero stati accompagnati in ospedale in codice rosso e le loro condizioni risulterebbero critiche.

Incidente stradale a Cagliari

Paura nel centro di Cagliari dove all’alba di sabato 21 dicembre un pauroso incidente ha distrutto due automobili. La dinamica al momento non appare chiara motivo per il quale saranno gli agenti della Polizia ad avviare le indagini che dovranno fare chiarezza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti dei veicoli dalle lamiere affidandoli alle cure del 118.

Sette le persone coinvolte: in quattro sono stati soccorsi in codice rosso e trasferiti negli ospedali Brotzu, Santissima Trinità e Policlinico di Monserrato: due di loro sarebbe gravi. Gli altri tre feriti hanno invece riportato diverse contusioni giudicate non gravi dai medici.





Indagini in corso

Subito dopo lo schianto, oltre ai soccorritori sono giunti sul posto gli agenti della locale che si sono occupati dei rilievi di rito utili alle indagini. Saranno loro a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il motivo della collisione frontale tra le due auto. Da accertare anche le responsabilità dei conducenti.