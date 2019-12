Un bambino ha scritto un'emozionante lettera a Babbo Natale, per conto di suo fratello autistico, chiedendo di esprimere il suo desiderio.

Un bambino ha scritto un’emozionante lettera a Babbo Natale, per conto di suo fratello autistico, chiedendo a Santa Claus di esprimere il suo desiderio. Una dichiarazione di affetto fraterno che sta commovendo l’Italia.

C’è sempre da imparare dai bambini, soprattutto a Natale. Francesco è un bambino come tanti, ma per questo Natale desidera solo che anche suo fratello sia felice.

Per questo motivo ha scritto una lettera a Babbo Natale, in cui lo invita a soddisfare il desiderio di Luca, suo fratello autistico: “Caro Babbo Natale, puoi portare un regalino a mio fratello Luca visto che noi non sappiamo cosa vuole?”

Francesco e i suoi genitori, infatti, non sanno proprio cosa regalare a Luca, perché a causa del suo autismo non è in grado di esprimere la sua volontà, e sperano che il tanto amato Babbo vestito di rosso possa aver capito il desiderio del fratello.

Una lettera intrisa di tanto amore fraterno che sta facendo emozionare tutta Italia, e che non è rimasta nascosta a Toni Nocchetti, presidente di “Tutti a scuola”, una onlus che da tempo si occupa dei diritti dei disabili dentro e fuori gli edifici scolastici: “Fino a quando ci sarà un bambino di tale sensibilità e generosità, fino a quando ci sarà un piccolo che si preoccupa con tanta cura del fratellino malato, c’è una speranza”.

La lettera si conclude con un semplice “Grazie Babbo, ti voglio non bene, ma benissimo“.

Ora però al vecchio santa Claus tocca esaudire il desiderio.