Maltempo in Toscana, crollato un tratto di Cassia nel Senese. Il governatore della regione, Enrico Rossi, proclama lo stato d'emergenza.

Maltempo. Crollato un pezzo della statale Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani. In Toscana numerosi disagi sono stati registrati nelle ultime ore a causa del forte nubifragio abbattutosi nella regione. Interviene Enrico Rossi, il governatore, che proclama lo stato d’emergenza.

Crolla tratto della Cassia

Un forte, quanto violento, maltempo si è abbattuto in Toscana nelle ultime ore. Proprio sotto il periodo natalizio la regione è piegata da pioggia e vento, e dove si registrano già numerosi disagi. Crollato un tratto della statale Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena, che ha portato all’interruzione della strada, causando numerose difficoltà per i tratti provinciali intorno. Su Facebook Enrico Rossi, governatore della Toscana, ha riportato la notizia, sottolineando che nessun automobilista sarebbe rimasto però coinvolto nell’incidente: “La strada è interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà.

Ho parlato con il consigliere regionale Simone Bezzini. Oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d’emergenza e lunedì faremo un summit con Anas, Provincia e Comuni, e dipartimenti regionali. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi“.





Le foto e la nota Anas

Oltre l’annuncio, il governatore Rossi ha postato la foto del crollo, a cui è seguita una nota Anas, che ha aggiunto che data la “provvisoria” chiusura del tratto statale “dal km 144,800 al km 152,500 a Radicofani (Siena) a causa di una frana” in entrambe le direzioni, il traffico verrà deviato sulla provinciale 321 in direzione Celle sul rigo, in direzione Radicofani sulla strada provinciale 478 e sulla 24. Sul posto del crollo presenti gli agenti delle forze dell’ordine e il personale Anas, al fine di gestire la viabilità del traffico e ripristinare la normale circolazione in breve tempo.