La Sea Watch 3 è stata dissequestrata e dopo 5 mesi è tornata in liberà: Carola Rackete accoglie con soddisfazione la decisione dei giudici. In un messaggio su Twitter, infatti, la capitana nemica di Matteo Salvini ha scritto: “La Sea Watch 3, rimasta bloccata in porto per quasi sei mesi, è stata finalmente liberata dal tribunale. La giustizia vince sempre alla fine“. Anche dalla ong annunciano: “La Sea Watch 3 è libera!”. “Tuttavia, non manca una riflessione di Carola sulle possibili azioni dell’Ue. Vediamo come prosegue il messaggio.

I giudici hanno disposto il dissequestro della Sea Watch 3 e la capitana Carola Rackete ha pubblicato un commento a tale riguardo sul suo profilo Twitter. Nonostante “la giustizia vince sempre alla fine”, Carola riflette anche sulla solidarietà e sulle mosse attuate dall’Unione Europea.

“Non ci saremmo mai trovati in questa situazione – scrive Rackete – se l’Unione europea avesse mostrato solidarietà trovando una soluzione in merito alla redistribuzione dei migranti. L’avrebbe dovuta trovare ormai anni fa: è arrivato il momento di agire”.

The SEA-WATCH 3 which was blocked in port for nearly 6 months is finally freed by the court.

Justice prevails in the end.

We wouldn’t have gotten into this situation at all if the EU had acted in solidarity and found a solution to refugee distribution years ago. It’s time now! https://t.co/yR0OM1q2EZ

— Carola Rackete (@CaroRackete) 19 dicembre 2019