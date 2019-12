Camilla e Gaia sono le due ragazze investite in Corso Francia a Roma: avevano 16 anni ed erano compagne di classe al liceo classico.

Nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre due ragazze sono state investite in Corso Francia a Roma: si chiamavano Gaia e Camilla e avevano solo 16 anni. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e mezza all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia. Il conducente della Renault Koleos che ha investito le giovanissime, inoltre, si è fermato per prestare soccorso. Le ragazze, però, erano già decedute. Al momento il 20enne è indagato per omicidio stradale. Non è ancora stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. ciò che è certo è che in quel momento sulla Capitale si stava abbattendo un violento nubifragio.





Chi sono le ragazze investite a Roma

Sono tutti giovanissimi i protagonisti del tremendo incidente avvenuto a Roma: due ragazze di 16 anni sono state investite da un 20enne in Corso Francia. Camilla e Gaia sono le due vittime, Pietro invece è il conducente della Renault Koleos che le ha travolte.

Le due ragazze erano residenti in zona Collina Fleming e nel momento dell’impatto stavano raggiungendo un gruppo di amici sul lato opposto della strada. Camilla aveva con sé i documenti, mentre l’amica non aveva nulla. Gaia, però, è la figlia di un ufficiale dei carabinieri in congedo da 32 anni. Romana, ma di origini finlandesi. Il papà non appena appresa la notizia è giunto sul posto e si è lasciato andare allo strazio e al dolore. Le due ragazze frequentavano il liceo classico De Sanctis al Fleming.

Chi è Pietro, l’autista

Pietro Genovese è il figlio del grande regista Paolo Genovese ed è stato lui a travolgere le due ragazze di 16 anni in Corso Francia a Roma. Appassionato di cinema, Pietro ha studiato al liceo classico e gioca a rugby.

Da quanto aveva riferito il padre, inoltre, è affetto dal morbo di Crohn, una malattia infiammatoria cronica intestinale (Mici). Suo padre, Paolo, aveva accettato di girare uno spot di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Il 20enne è sotto choc ed è ora indagato per omicidio stradale.