Un sabato pomeriggio da bollino nero sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Ancona e Pescara: 150 chilometri da percorrere in 6 ore.

Un pomeriggio da dimenticare per gli automobilisti della A14 che nel pomeriggio di sabato 21 dicembre si sono ritrovati imbottigliati in un traffico da incubo. Per percorrere 150 chilometri da Ancona a Pescara hanno impiegato 6 ore (normalmente ci si impiegano 90 minuti); mentre per il tratto che collega Grottammare a Civitanova Marche erano segnalati fino a 23 chilometri di code. Il peggio deve ancora arrivare secondo le previsioni, ma vediamo che cosa è successo sabato pomeriggio.





Traffico da incubo sulla A14

Bruttissimo pomeriggio per gli automobilisti diretti nel Sud dell’Italia: oltre a fare i conti con il maltempo, infatti, si sono registrate code da record. In particolare sull’autostrada A14 in direzione sud le auto sono rimaste bloccate per 23 chilometri tra Civitanova Marche e Grottammare, mentre per percorrere 150 km da Ancona a Pescara hanno impiegato 6 ore.

In Abruzzo si sono registrati 12 chilometri di coda tra Giulianova e Pescara Nord, 3 chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.

La situazione peggiore, però, è stata segnalata tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso, in provincia di Fermo: i veicoli sono rimasti bloccati per ore a causa del restringimento della carreggiata. Infatti, nell’ultimo fine settimana (pre-natalizio) sono stati sequestrati alcuni viadotti e il restringimento della carreggiata ha causato gravissimi disagi al traffico. Tantissime le segnalazioni degli autisti indignati e stanchi di restare in colonna.

11 ore di coda in A14 per percorrere 180 km: Fano-Pineto. Bloccare un’arteria così importante a Natale quando chi lavora e si fa il culo vorrebbe concedersi qualche ora di spensieratezza … può voler dire solo una… https://t.co/oxc877ZDvK — Paolo Lippe (@paolippe) 22 dicembre 2019

Code anche sulla A1

Problemi e disagi al traffico anche sull’autostrada A1 Milano-Napoli: sono stati segnalati 19 chilometri di code fra San Vittore e Capua per una riduzione di carreggiata.

Sullo stesso tratto, inoltre a causa di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda fra Caserta Nord Bivio A1/A30 Caserta-Salerno. Infine, un secondo incidente ha bloccato per 8 chilometri le auto fra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli.

Viadotti sequestrati: il motivo

Il gip del Tribunale di Avellino ha posto sotto sequestro alcuni viadotti (in particolare Fosso San Biagio, Campofilone, Vallescura e Petronilla) a causa di presunte irregolarità nella costruzione delle barriere di contenimento laterali. I guardrail, infatti, potrebbero cedere in caso di collisione con le barriere. Fonti di autostrade per l’Italia, però, rassicurano che “i lavori procederanno per blocchi e le corsie chiuse potranno essere aperte in base al traffico”.