A Venezia torna l’incubo dell’acqua alta: dopo il famoso disastro del 12 novembre, infatti, il Centro maree del Comune ha previsto per domenica 22 dicembre un nuovo picco. Secondo le stime, il livello dell’acqua dovrebbe superare i 130 cm intorno alle ore 10:15 di domenica. Mentre per la giornata di lunedì 23 sono stati annunciati 140 cm intorno alle ore 9:30. Sempre secondo il Centro maree, infine, ci sarebbero stati 43 eventi al di sopra degli 80 centimetri tra il 12 novembre e il 21 dicembre.





Acqua alta a Venezia: nuovo picco

L’acqua alta a Venezia ha toccato i 120 cm nella giornata di sabato 21 dicembre, mentre per domenica 22 è atteso un nuovo picco di almeno 140 cm (superiore alle precedenti stime). Nel dettaglio, alle ore 8.15 l’acqua salirà a 140 cm, mentre un secondo massimo di 85 cm è previsto intorno alle 20.50.

La situazione dallo scorso 12 novembre non è migliorata.

In 14 giorni, infatti, si sono registrati livelli dell’acqua al di sopra degli 11 cm e in 8 occasioni l’acqua ha superato i 120 cm. Inoltre, almeno tre volte l’acqua ha oltrepassato i 150 cm nella stessa settimana. Anche per la giornata di Natale e della Vigilia non sono previste tregue: martedì 24 dicembre, infatti, si attendono 120/125 cm, mentre mercoledì 25 l’acqua potrebbe salire a 105/110 cm.

Guasto tecnico a Murano e Burano

Nella giornata di sabato 21 dicembre a Murano e Burano si sono registrati alcuni problemi tecnici che hanno impedito agli esperti di comunicare aggiornamenti ai cittadini. “Un improvviso guasto tecnico agli apparati di comunicazione del sistema di allertamento posizionati sul campanile di San Francesco della Vigna – ha spiegato Alvise Papa, responsabile del Centro maree – ha impedito l’attivazione delle sirene di Murano e Burano.

La popolazione è stata avvisata attivando tutti i canali informativi (sms, Canali Telegram, email, segreteria telefonica, …) e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile”. Tuttavia il guasto è stato riparato in mattinata e le sirene sono tornate a suonare.