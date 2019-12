Una frana ha invaso la carreggiata sulla via Aurelia a Zoagli, all'altezza della galleria delle Grazie: un'automobilista di 45 anni è rimasta ferita.

Un’automobilista è rimasta ferita dopo il crollo della collina delle Grazie a Zoagli: da quanto si apprende una frana avrebbe bloccato la via Aurelia. Il tratto è rimasto chiuso dalle ore 6 di domenica 22 dicembre all’imboccatura della galleria delle Grazie. La 45enne presa alla sprovvista dalla frana mentre percorreva la galleria, invece, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la Croce bianca rapallese e la polizia locale di Chiavari e Zoagli. Il terreno, però, non si è ancora stabilizzato.





Zoagli, frana nella galleria delle Grazie

Il maltempo in Liguria non lascia tregua: nella mattinata di domenica 22 dicembre una frana è scesa all’imbocco della galleria delle Grazie (chilometro 485), a Zoagli. Un’automobilista di 45 anni che stava attraversando il tunnel è rimasta intrappolata tra i detriti.

La donna è stata subito soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sembrano gravi. Da quanto si apprende, inoltre, il cedimento della collina si è verificato nel tratto compreso tra Chiavari e Zoagli, bloccando completamente la strada. Il muro di contenimento della galleria è precipitato sulla carreggiata bloccando entrambi i sensi di marcia.

Il tratto è rimasto chiuso dalle ore di di domenica e il terreno non si è ancora assestato. Disagi anche per gli automobilisti che sono stati dirottato verso l’autostrada che collega la zona di Chiavari e di Zoagli passando da Rapallo. Sul posto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e sgombero della strada grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.