Avrebbe raggiunto la famiglia per trascorrere insieme le vacanze, ma la sua auto è stata schiacciata da un albero.

Si chiama Mohamed Boulhaziz ed è il 62enne vittima del maltempo ad Agnano, in provincia di Napoli. L’uomo era al volante della sua auto e si stava dirigendo verso Napoli per andare a vendere la frutta ma all’improvviso è stato travolto e schiacciato da un albero caduto. Per lui non c’è stato nulla da fare: a breve avrebbe raggiunto la famiglia d’origine trasferitasi al nord.

Auto schiacciata da un albero

Il 62enne lavorava come commerciante e anche nella mattinata di domenica era uscito dalla sua casa per recarsi a vendere la frutta. Durante il tragitto da Caserta a Napoli, però, l’auto su cui viaggiava è stata travolta da un albero caduto a causa del forte vento. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 62enne che viveva in Italia ormai da diversi anni.

Stando alle prime informazioni, l’uomo era sposato con figli ed e risiedeva regolarmente sul suolo italiano.





Il drammatico incidente

Come ogni mattina, Mohamed è uscito dalla sua abitazione nel casertano e ha imboccato la strada per Napoli dove lavorava come commerciante di frutta. Durante il tragitto, però, il maltempo e il forte vento hanno fatto crollare un grande albero che è finito rovinosamente sull’auto su cui viaggiava il 62enne rimasto schiacciato tra le lamiere. Secondo quanto appreso dalle forze dell’ordine, era l’ultimo giorno di lavoro dell’uomo che avrebbe poi raggiunto la famiglia per trascorrere le vacanze: aveva già comprato il biglietto del treno per Milano dove si sarebbe ricongiunto, dopo mesi di lontananza, con moglie e figli.