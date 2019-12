La nave Ocean Viking con a bordo 159 migranti sbarcherà a Taranto: l’attracco dovrebbe avvenire nella banchina di San Cataldo. Dopo quello avvenuto a metà ottobre, questo è il secondo approdo della nave che fa capo a Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Dal Viminale, inoltre, hanno fatto sapere che sono pronti i ricollocamenti dei migranti: Germania, Francia e Portogallo hanno dato le loro disponibilità all’accoglienza.

In una nota del Viminale spiegano che “la Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 159 migranti attualmente a bordo della Ocean Viking“. Da quanto si apprende, infatti, Francia, Germania e Portogallo “hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo”. L’arrivo della nave Ocean Viking al porto di Taranto è previsto per la serata di lunedì 23 dicembre.

L’approdo assegnato alla nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere dovrebbe essere la banchina di San Cataldo. “Sulla scorta del rapporto ormai consolidato di collaborazione e solidarietà europea – prosegue la nota del Viminale – è stato indicato quindi Taranto come porto di sbarco”.

BREAKING: The remaining 159 rescued people on board #OceanViking have just heard that they will be disembarked tomorrow in Taranto, Italy. #MSF and @SOSMedIntl teams are relieved that they will finally reach a place of safety.

— MSF Sea (@MSF_Sea) 22 dicembre 2019