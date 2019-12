Rapina finita in tragedia a Legnago, in provincia di Verona: il titolare 60enne di una sala giochi è stato ucciso a bastonate.

Legnago, rapina in sala slot

Nella serata di domenica 22 dicembre un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione in una sala slot di Legnano per tentare una rapina.

Il titolare, un uomo di 60 anni, è stato aggredito a sprangate sulla testa dal malvivente che è poi riuscito a fuggire con l’intero incasso della giornata (circa 3 mila euro). La rapina si è verificata a Legnago, nell’hinterland veronese e in particolare nella sala slot “Qui gioco” di via Dei Caduti. A trovare il corpo del titolare è stata una socia in affari che abitava nello stabile. La donna ha visto il 60enne a terra in una pozza di sangue. Inutili i soccorsi del personale medico del 118: durante il trasporto in ospedale, infatti, il 60enne è deceduto. Le ferite riportate sulla testa gli avevano provocato un trauma cranico che gli ha fatto perdere molto sangue.

Sono in corso le indagini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona e della Compagnia Carabinieri di Legnago.

Al vaglio degli inquirenti c’è la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.