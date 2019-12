Incidente stradale a Vicenza, auto finisce fuori strada: morto 21enne

Un ragazzo 21enne è morto sul colpo a seguito di un incidente stradale avvenuto in provincia di Vicenza. Si fa strada l'ipotesi del colpo di sonno.

Tragica Vigilia di Natale a Longare, in provincia di Vicenza, dove un giovane di appena 21 anni è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto alle prime ore del 24 dicembre. Il ragazzo si chiamava William Baudellini ed è finito fuori strada con la sua Volkswagen Golf all’altezza di via Ponte in località Costozza, terminando la sua corsa contro un muretto di cemento. I soccorritori non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

Incidente stradale a Vicenza: morto 21enne

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine giunte sul luogo dell’incidente, l’automobile guidata da William Baudellini sarebbe finita contro un ponticello di cemento presso una stazione di servizio al civico 2 di via Ponte. A causa dell’elevata velocità, l’impatto è stato talmente violento da scaraventare il ragazzo fuori dall’abitacolo sbalzandolo a diversi metri di distanza.

Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare la morte del 21enne molto probabilmente deceduto sul colpo a seguito del violento impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte, mentre William si stava dirigendo in direzione Castegnero-Longare.





L’ipotesi di un colpo di sonno

A quanto risulta dai rilievi dei Carabinieri, il giovane non stava guidando oltre i limiti di legge e pertanto risulta assai probabile l’ipotesi che sia stato vittima di un fatale colpo di sonno. Nel pomeriggio del 24 dicembre il magistrato di turno ha deciso di non effettuare gli esami tossicologici sul corpo del giovane, restituendo la salma ai familiari. William Baudellini era nato nel 1998 e aveva frequentato l’Itis Mastrotto di Noventa Vicentina; lascia la mamma Michela e la sorella Nicol.