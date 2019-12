I cinque giovani coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nella notte a Varese sono stati trasportati agli ospedali di Varese e di Tradate.

Grave incidente e tragedia sfiorata a Varese, in via Magenta, dove cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Si tratta di ragazzi poco più che 20enni. Il sinistro è avvenuto durante la notte tra lunedì 23 e martedì 24 Dicembre 2019.

L’impatto si sarebbe verificato intorno alle tre del mattino in prossimità dell’incrocio con via Piave, lungo la strada che dal centro città porta verso largo Flaiano. Sul posto sono immediatamente intervenute tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i 5 giovani rimasti feriti nell’impatto. Tra di loro erano presenti tre ragazzi di 26 anni. Tutti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Circolo di Varese e Galmarini di Tradate. Giunti in ospedale i medici hanno subito effettuato tutte le cure del caso.

Le condizioni dei giovani sarebbero serie ma non gravi: nessuno di loro, infatti, si troverebbe in pericolo di vita.





Incidente a Varese

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Varese. I primi sono arrivati per spostare i mezzi dalla strada e permettere di ristabilire la normale circolazione del tratto stradale il prima possibile. Inoltre, hanno aiutato i ragazzi ad uscire dalle macchine. Le forze dell’ordine, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte cause dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità. Al momento, infatti, non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato allo scontro. Per questo motivo, le autorità competenti continuano le indagini sul caso.