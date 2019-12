Secondo gli esperti, il meteo dovrebbe regalare agli italiani giornate soleggiate e calde per questo Natale 2019

Le previsioni meteo per i giorni di Natale 2019 fanno ben sperare gli italiani: un vortice anticiclonico di matrice subtropicale avanzerà infatti verso l’Italia garantendo bel tempo su gran parte del Paese. L’unico settore a rischiare di rimanere scoperto è il alto Adriatico del Centro-Sud del Paese. Tuttavia, fino a Santo Stefano il tempo dovrebbe essere stabile e soleggiato disturbato solo da qualche nube sparsa al Sud. Le uniche perturbazioni in arrivo sono segnalate per il giorno di Natale tra Calabria e Sicilia.

Meteo Natale 2019

Le festività 2019 porteranno sull’Italia bel tempo e temperature quasi primaverili soprattutto tra la giornata di Natale e quella di Santo Stefano. Nei giorni immediatamente successivi, nonostante l’anticiclone continuerà a proteggere il nostro Paese ci sarà un lieve peggioramento del quadro climatico che culminerà con l’arrivo, nella giornata di santo 28 di correnti più fredde di origine polare che si abbatteranno in particolare sull’Adriatico centro-meridionale.

Si assisterà dunque nel fine settimana ad un repentino calo delle temperature che scenderanno di 5/6 °C.





Bel tempo e clima primaverile

Nonostante per il week end tra Natale e San Silvestro i meteorologi prevedono un lieve peggioramento climatico, non sono previste grosse precipitazioni o rovesci a disturbo dei giorni di festa che attendono gli italiani. Sull’Italia prevarrà il bel tempo con temperature che rimarranno sopra la media stagionale. Gli esperti annunciano tempo prevalentemente sereno e soleggiato anche per l’ultimo dell’anno e Capodanno, accompagnato però da un repentino calo delle temperature.