Il quartiere San Paolo di Bai è stato teatro di un incidente stradale tra due auto: alla guida di una vi era un minorenne senza patente.

Paura al quartiere San Paolo di Bari dove un 17enne alla guida dell’auto dei genitori ha provocato un incidente stradale schiantandosi contro un’altra vettura. Nella colluttazione sono rimasti feriti quattro giovani di cui uno in modo grave.

Incidente al San Paolo di Bari

Il sinistro è avvenuto nella mattina di Natale 2019, verso le 5:50, in via Candura. Lo scontro è stato causato probabilmente dall’inesperienza del giovane che guidava la Volkswagen Polo dei genitori. Questa, per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale, si è schiantata frontalmente con una Smart ed entrambe si sono ridotte ad un ammasso di lamiere.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con le ambulanze e i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpo dalle auto.

Uno dei quattro feriti, il più grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Si tratta del conducente della Smart. Degli altri tre ci sarebbe un codice rosso e due gialli, anche se il primo in condizioni meno critiche rispetto al ragazzo alla guida.

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia, che hanno dovuto deviare la circolazione per consentire la rimozione dei due mezzi coinvolti nell’incidente. A loro spetterà il compito di effettuare i rilievi necessari per chiarire esattamente cosa sia successo. E per capire anche in che modo il minorenne sia riuscito ad entrare in possesso dell’auto. Viste le condizioni dei veicoli coinvolti, in parte distrutti, lo schianto sembrerebbe essere avvenuto per un eccesso di velocità.

Particolare che dovrà essere provato dalla stessa Polizia locale di Bari.