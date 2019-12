Sono numerosi i negozi e i centri commerciali che, dopo la chiusura natalizia hanno deciso di aprire nel giorno di Santo Stefano.

Nonostante i lunghi pranzi in famiglia nei giorni festivi vengono organizzati con larghissimo anticipo, capita sempre che all’ultimo minuto ci si accorga della mancanza di qualche ingrediente o addirittura ci renda conto di aver dimenticato qualche regalo. Serve quindi trovare un supermercato aperto, ma non è così facile, in quanto le festività natalizie rimangono a tutt’oggi tra i pochi giorni di chiusura totale di negozi, centri commerciali e outlet, rimasti esclusi dalle logiche di apertura straordinaria. Se il 25 dicembre resta un giorno assolutamente taboo, però, non si può dire lo stesso del 26 dicembre, la giornata di Santo Stefano, in cui qualche temerario ha deciso di optare per l’apertura.

26 dicembre: i negozi aperti

In Italia sono numerosi i supermercati, centri commerciali e outlet che hanno deciso di aprire le porte ai clienti, a pieno regime o con orario ridotto.

Alcune grandi catene come Auchan, Ipercoop e Gigante hanno optato per l’apertura a macchia di leopardo solo in alcune zone d’Italia: il gruppo francese apre i battenti di alcuni punti vendita al Sud, mentre Ipercoop punterà alla zona di Milano. Nella Capitale aperti per tutta la giornata alcuni punti vendita della catena Pam e i grandi negozi Ikea di Roma Nord e Roma Sud.





Gli outlet aperti

Alcuni tra i maggiori outlet italiani restano aperti per la giornata di Santo Stefano. Tra questi ci sono il Sicilia Outlet Village e il Sardinia Outlet Village. Aperto anche il Franciacorta Outlet Village, mentre restano chiusi il Fidenza Village e il Barberino Village. Aperto solo con orario pomeridiano, invece, il Serravalle Designer Outlet, che aprirà i battenti dalle 14 alle 20.

Aperti anche il Torino Outlet Village, il Cilento Outlet Village e il Vicolungo The Style Outlet.