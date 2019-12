Ilaria era una volontaria della Protezione Civile: nella notte tra il 24 e il 25 dicembre ha perso la vita in un incidente vicino alla chiesa di Arce.

Ilaria Lai ha perso al vita mentre stava recandosi alla messa di Natale. L’incidente di Arce, in provincia di Frosinone, si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2019. La volontaria della Protezione Civile di 26 anni, da quanto si apprende, stava viaggiando in auto insieme a suo padre quando all’improvviso sarebbe stata travolta da un’altra vettura che viaggiava a grande velocità. Lo scontro è avvenuto a pochi passi dalla chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica del sinistro.

Incidente ad Arce: muore 26enne

Bruttissimo impatto quello avvenuto nella notte di Natale: nel Frusinate, a pochi passi dalla chiesa di Arce, è avvenuto un incidente. Un’auto sulla quale viaggiavano padre e figlia si è scontrata contro un’altra vettura sulla strada regionale ‘Valle del Liri’ che collega Sora con Arce.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma dalle prime ricostruzione dei carabinieri di Arce e del Norm di Pontecorvo, i due viaggiavano su una Lancia Y10 che si è scontrata contro un’Alfa Romeo Giulietta. Ilaria Lai e il padre Maurizio stavano svoltando nel parcheggio antistante la chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce quando sono stati centrati da una Giulietta che, a quanto dicono le prime ricostruzioni, viaggiava a grande velocità. A bordo della seconda vettura, inoltre, c’era un altro giovane ragazzo di 30 anni residente a Colli, vicino a Monte San Giovanni Campano.

La 26enne Ilaria Lai, volontaria della Protezione Civile, è morta sul colpo; papà Maurizio, invece è rimasto ferito. L’uomo è stato trasferito in ospedale al Santissima Trinità di Sora.

Il corpo della giovane, invece, è stato trasportato all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.