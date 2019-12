Si terranno venerdì 27 alle ore 10:30 i funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze rimaste uccise nell'incidente stradale di Corso Francia.

Avranno luogo nella mattinata di venerdì 27 dicembre i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni uccise nell’incidente stradale di Corso Francia avvenuto domenica 23 a Roma nel quartiere di Ponte Milvio. Le esequie si terranno presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia. Al momento per la morte delle due ragazze è indagato il 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista cinematografico Paolo, che a seguito dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine è risultato positivo ad alcol e droghe.

Incidente di Corso Francia: i funerali il 27

Il rito funebre per le due ragazze rimaste uccise la sera del 23 dicembre si terrà verso le ore 10:30, mentre nel pomeriggio di venerdì 27 un piccolo evento privato avrà luogo per tutti i loro amici e conoscenti. Entrambe le cerimonie avranno luogo nella medesima chiesa in zona Collina Fleming, nel XV municipio della Capitale.

Nel frattempo proseguono le indagini degli inquirenti per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto le due 16enni, e per il quale è attualmente indagato con l’accusa di duplice omicidio stradale il 20enne Pietro Genovese.

La ricostruzione effettuata dei vigili urbani di Roma Capitale non lascia però molti dubbi sulla colpevolezza del giovane. Pietro Genovese è stato infatti trovato positivo al consumo di sostanze stupefacenti e al momento dell’incidente il suo tasso alcolico era di 1.4, quasi tre volte superiore al limite consentito per legge.





I risultati delle autopsie

Il permesso a svolgere i funerali è stato concesso a seguito della restituzione delle salme alle rispettive famiglie una volta effettuato l’esame autoptico obbligatorio. L’autopsia ha infatti accertato come le ragazze siano morte sul colpo a causa dello sfondamento della scatola cranica dovuto all’impatto ma non siano state successivamente travolte da altri veicoli sopraggiunti sulla carreggiata. Sui corpi delle due 16enni sono infatti presenti numerose fratture, ma non segni di trascinamento.